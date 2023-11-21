Uzun süredir yürütülen Kripto para piyasasına, yasal zemin hazırlamada sona gelindi. Konuyla lgili açıklama yapanAK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri,"Burada vatandaşımızı korumak, vatandaşımızın güvenliğini sağlamak ama bir yandan da blokzincir zihniyetinin önünü açmak, onun önünü kapatmamak noktasında çalışmalarımız oldu, oluyor.” dedi.

"İLGİLİ KURUMLAR ÇALIŞIYOR"

Habere göre; sektörle iletişim halinde olduklarını kaydeden İleri, "İlgili kurumlar çalışmalarını yapıyorlar. İlerleyen süreçlerde bu konu tekrar gündeme gelecek.” dedi.

YIL BİTMEDEN MECLİS'E GELMESİ BEKLENİYOR

Düzenleme ile, kripto para işlemi yürüten yerel borsaların denetlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor. Kripto para ticaretinin vergilendirilmesi de söz konusu. Yasal düzenlemenin yıl bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.