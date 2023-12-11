Trendyol Süper Ligin 15.haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yönelik ezici üstünlüğü sosyal medyada büyük ses getirdi. “Yüzyılın skandalı olabilirdi” yorumunda bulunarak Beşiktaş'ın enkaz haline geldiğini söyleyen yorumcular ortalığı birbirine kattı. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası o şok eden sözler. ..

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Bu mağlubiyetin ardından rakibini 7 maç sonrası hezimete uğratan Fenerbahçe spor yorumcuları tarafından enine boyuna değerlendirildi.

Tüpraş stadında başlayan oyun 10. dakikasında Fenerbahçeli taraftarların golü ile ilk atak geldi. 24.dakikada gelen ikinci golün ardından 2.yarı başladı.

Maçın Kaderi O Anda Değişti!

63. dakikada maçın kaderini değiştiren penaltı golü sonrası Fenerbahçe maçı 3-1 önde tamamladı. Sarı lacivertliler ligde puanını 40'a yükseltti ve Galatasaray'ın liderlik tahtını devirdi.

“30 Yıldır Bu Kadar Gri…”

Sosyal medyada spor yorumcuları Beşiktaş'ın bu hezimeti sonrası hücumda etkisiz kaldığını dile getirdi. “30 yıldır bu kadar gri oyuncunun bir arada olduğu bir Beşiktaş kadrosu hatırlamıyorum” diyen Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke şaşkınlığını dile getirdi.

“İnanılır Gibi Değil”

Öte yandan popüler spor yorumcusu Erman Toroğlu “Beşiktaş'ı enkaz haline getirmişler” diyerek fikirlerini dile getirdi. Ahmet Çakar konu ile ilgili “Eğer var hakemi olmasaydı bu yüzyılın skandalı olurdu” diyerek “İnanılır gibi değil” diyerek fikirlerini dile getirdi.