Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, binlerce üniversite adayının hayatına yön verecek olan 2025 üniversite tercih dönemi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Merkez Kampüsünde kurulan “Üniversite Tercih ve Tanıtım Merkezi”nde üniversite adaylarına doğru tercihleri yapabilmeleri için destek olunacak.KONYA (İGFA) - KTO Karatay Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Merkezi, üniversite adayları ve ailelerine üniversite tercih dönemi boyunca 21 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında hafta sonları da dâhil olmak üzere her gün 09.30 – 18.30 saatleri arasında hizmet verecek. Tercih süreci boyunca Merkez Kampüste adayları ağırlayacak olan merkezde; bölümlerden burs olanaklarına, yurt ve konukevi imkânlarından kampüs yaşamına kadar pek çok konuda merak edilen sorular, KTO Karataylı uzmanlar tarafından yanıtlanacak.

Merkezde, profesyonel tercih danışmanları, üniversite adaylarının puan ve başarı sıralamalarını dikkate alarak, hangi bölümlere yerleşebileceklerine dair kapsamlı bilgiler verecek. Adaylar; bölümlerin ders içerikleri, burs, indirim ve akademik fırsatları, mezuniyet sonrasında istihdam imkânları başta olmak üzere birçok konuda doğrudan alanında uzman KTO Karataylı akademisyenlerle yüz yüze görüşebilecek.

AKADEMİK VE SOSYAL ÜNİVERSİTE ATMOSFERİ, KTO KARATAY’DA DENEYİMLENECEK

Tercih ve Tanıtım Günleri kapsamında KTO Karatay Üniversitesi’ni ziyaret eden adaylar, kampüs turu ile üniversiteyi yakından tanıma imkânı bulacak. Kütüphaneler, spor tesisleri, amfiler, laboratuvarlar ve öğrenci yaşam alanları gezilerek; KTO Karatay’ın sunduğu akademik, sosyal ve kültürel imkânlar yerinde incelenebilecek. Adaylar, kampüsün dinamik yapısını deneyimleyerek üniversite atmosferini doğrudan hissedebilecek.

ALANINDA UZMAN İSİMLER İLE TERCİH DÖNEMİ BULUŞMALARI KTO KARATAY’DA

29 Temmuz’da eğitimci, yazar Gökhan Müftüoğlu namıdiğer Gri Koç ile 04 Ağustos’ta Rehber Matematikçim ve Rüştü Hoca, KTO Karatay Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Merkezinde üniversite adayları ve aileleri ile buluşacak. Sevilen konukların tecrübelerini paylaşacağı, üniversite hayatıyla ilgili tavsiyelerde bulunacağı, kariyer planlamalarında yol göstereceği ve soruların yanıtlanacağı etkinlikler, üniversite adayları için bilgilendirici ve keyifli bir deneyim ortamı sunacak.

KTO Karatay Üniversitesi “Tercih ve Tanıtım Günleri” hakkında detaylı bilgi almak için üniversite adayları ve aileleri sosyal medya hesaplarını takip edebilir, web sitesini ziyaret edebilir, 0549 551 1251 numaralı WhatsApp hattından ya da 444 1251 numaralı telefondan ulaşabilir.