Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. kuruluş yılı vesilesiyle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelinde olduğu gibi İnegöl’de de coşku dolu anlara sahne oluyor. Bayramın simgesi haline gelen temsili makam devri töreni kapsamında, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban koltuğunu kısa süreliğine Fatih İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Aynur Fırathan’a devretti.

Belediye başkanlığı görevini temsili olarak üstlenen minik Aynur, yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına teşekkür ederek bu özel günü çocuklara armağan etmelerinin büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Aynur Fırathan, kendilerine duyulan güvenin hem gurur verici hem de sorumluluk yükleyen bir durum olduğunu dile getirdi.

Temsili başkanlık görevini ciddi bir şekilde sürdüren Aynur Fırathan, belediyede gerçekleştirilen encümen toplantısına da katılarak, Başkan Alper Taban ve daire müdürlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özellikle çocuklara yönelik hizmetlere dikkat çeken Başkan Taban, spor alanları, parklar ve mahalle kütüphaneleriyle ilgili projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Kütüphane projelerine küçük başkan Aynur’dan da tam destek geldi.

Aynur Fırathan, Başkan Taban’a 23 Nisan etkinliklerini de sordu. Başkan Taban ise tüm ilçe halkını etkinliklere davet ederek programın detaylarını paylaştı. 23 Nisan sabahı saat 09.00’da Heykel Meydanı’nda çelenk sunma töreniyle başlayacak kutlamalar, saat 10.00’da Amfi Tiyatro’daki resmi programla devam edecek. Günün ilerleyen saatlerinde, 13.00 ile 19.00 arasında Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde çocuk şenliği düzenlenecek.