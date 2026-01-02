Son aylarda Türkiye’nin dört bir yanından gelen şikâyetler, kredi kartı dolandırıcılığında yeni ve oldukça organize bir yöntemin yaygınlaştığını ortaya koyuyor. Kartlar kullanıcıların elinde olmasına rağmen, banka ekstrelerinde Google Play ve bazı ödeme altyapısı firmaları adı altında binlerce liralık izinsiz işlemler görülüyor.

EN ÇOK DİKKAT ETMENİZ GEREKEN ŞEY: KÜÇÜK TUTARLAR!

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, uzmanlar bu tabloyu, klasik kart kopyalama yöntemlerinden farklı olarak çok katmanlı bir dolandırıcılık modeli olarak tanımlıyor. Bu vakalarda dikkat çeken en önemli nokta, dolandırıcılığın çoğu zaman küçük tutarlı çekimlerle başlaması. Mağdurların anlatımlarına göre kartlardan önce 30-40 TL civarında, bazen defalarca tekrarlanan işlemler yapılıyor. Bu aşama, dolandırıcıların kartın aktif olup olmadığını, bankanın güvenlik sistemlerinin tepki verip vermediğini test ettiği bir tür ‘yoklama’ süreci olarak değerlendiriliyor. Bu küçük işlemler çoğu zaman fark edilmediği için, dolandırıcılık kısa sürede bir üst aşamaya taşınıyor ve ardından tek seferde 3-4 bin TL’yi bulan yüksek tutarlı harcamalar gerçekleştiriliyor.

Yüksek tutarlı izinsiz harcamaların önemli bir kısmının popüler mobil oyunlar üzerinden yapılması dikkat çekiyor. Bunun nedeni, oyun içi satın almaların dijital ürün kapsamında yer alması ve anında teslim edilmesi; ayrıca iade imkânlarının oldukça sınırlı olması. Dolandırıcılar, ele geçirdikleri kredi kartı bilgileriyle Google Play üzerinden oyun içi para satın alıyor. Bu paralarla oyunda değerli eşyalar ve kozmetik ürünler alınarak kısa sürede başka hesaplara aktarım sağlanıyor. Böylece çalıntı karttan çekilen tutar, birkaç adımda nakde çevrilebilecek dijital varlıklara dönüştürülmüş oluyor.

Uzmanlar, bu yöntemin yalnızca basit bir oyun harcaması olmadığını, aynı zamanda kara para aklamaya benzer bir sistem gibi işlediğini belirtiyor. Oyun içi paralar ve dijital eşyalar; Discord, Telegram ve sosyal medya gruplarında “uygun fiyatlı oyun parası” ya da “dolu oyun hesabı” başlıklarıyla satılıyor. Elde edilen gelir ise farklı banka hesaplarına veya bazı durumlarda kripto varlıklara aktarılıyor.

GOOGLE KULLANILIYOR

Mağdurların banka ekstrelerinde sıkça karşılaştığı ‘Google oyun' veya ödeme altyapısı şirketlerinin isimleri, süreci daha da karmaşık hâle getiriyor. Uzmanlar, bu noktada ödeme altyapısı sağlayıcılarının doğrudan dolandırıcı olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor. Google gibi küresel platformlar, Türkiye’deki tahsilatlarını çoğu zaman yerel ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştiriyor. Bu nedenle ekstrelerde farklı şirket isimleri yer alabiliyor. Ancak bu durum, vatandaşların ‘para kime gitti, kim sorumlu’ sorularına net cevap alamamasına ve güvensizlik duygusunun artmasına yol açıyor. Öte yandan şikâyet platformlarda, Lidio Ödeme Sistemleri adıyla çok sayıda kullanıcı şikâyeti yer alıyor. Vatandaşlar, izinsiz Google Play-oyun harcamalarının önemli bir bölümünün bu ödeme altyapısı üzerinden gerçekleştiğini belirterek, sürecin nasıl işlediğine dair daha fazla şeffaflık talep ediyor.