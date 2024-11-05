Paris, Sidney ve Dubai’deki kapalı gişe gösterilerin ardından Broadway’de bir sezon geçiren "Küçük Prens", 80. yılında 21 Kasım-1 Aralık arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde sahnelenecek.

Yapımı Broadway Entertainment Group tarafından üstlenilen Küçük Prens, dansın, müziğin, projeksiyonların ve akrobasinin canlı evrenine davet ediyor. Hayal gücünün sınırlarını zorlayacak gösterinin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Yönetmen ve koreograf Anne Tournié liderliğindeki gösterinin opera metninin uyarlamasına adını yazdıran Chris Mouron aynı zamanda ortak yönetmen koltuğunda oturuyor. Orijinal müzik Terry Truck tarafından hazırlanırken, koreografide yardımcı olan isim Noellie Bordelet. Marie Jumelin video tasarımında yer alırken, Peggy Housset kostüm, Stéphane Fritsch aydınlatma, Tristan Viscogliosi ise ses tasarımı görevinde bulunuyor. Gösterinin video projeksiyonundaki isim Etienne Beaussart olurken, saç ve makyajdan Carmen Arbues Miro ve dekorlardan Aurelie Gandilhon sorumlu bulunuyor.

Yönetmen Anne Tournié, gösteriye ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekip olarak Küçük Prens’in dünya yolculuğunu İstanbul’a devam ettirmesinden dolayı çok heyecanlıyız. Küçük Prens yolculuğunda, karşılaştığı birçok farklı insan ve kültürle insanlık mesajını paylaşıyor. Antoine de Saint-Exupéry’nin değerli masalının oluşturduğu bu kaynaştırma ortamında; Küçük Prens’in dostluk, yalnızlık, sevgi ve hem diğer insanlara hem de gezegenimize duyduğu şefkatin hikayesini getirmekten onur duyuyoruz" dedi.