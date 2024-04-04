Küçükçekmece Belediyesi Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde 9 yaşındaki otizmli Mustafa Miraç Eren’in kendi adını taşıyan ‘’Mustafa’’ sergisine ev sahipliği yaptı.

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde 9 yaşındaki otizmli Mustafa Miraç Eren’in kendi adını taşıyan ‘’Mustafa’’ sergisine ev sahipliği yaptı. İlk kişisel sergisini açmanın mutluluğunu yaşayan Mustafa, yeteneğiyle sanatseverlerden tam not aldı. Sergide, Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi’nde 2 yıl boyunca eğitim alan Mustafa’nın sakız, oyun hamuru ve seramik hamuru ile yaptığı hayvan figürlerinden oluşan 70’e yakın heykel yer alıyor. Serginin açılışına çok sayıda vatandaşın yanı sıra Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç da katıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç sergi açılışındaki konuşmasında, ‘’Güzel Sanatlar Akademimizde özel çocuklara yönelik birebir eğitim veriliyor, şu an 10 özel çocuğumuz eğitim alıyor. Biz bu özel çocukların bağımsız, üretken ve toplumla bütünleşen bir yaşam kurabildiklerini göstermek amacıyla her yıl bir öğrencimizle kendi adını taşıyan bir sergi düzenliyoruz. Daha önceki yıllarda Akademimizde eğitim gören özel öğrencilerimizden Ali ve Sarp’ın kişisel sergisini düzenlemiştik. Bu yıl üçüncü sergimiz olan Mustafa’yı açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Küçük ressam Mustafa Eren’in annesi sergi açılışında, ‘’Küçükçekmece Belediyesi sayesinde oğlumun yeteneğini sergileme fırsatı bulduk. Mustafa 4- 5 yaşlarında kağıtla oynuyordu, biz sonradan hayvan şekilleri yaptığını fark ettik. Daha sonra sakızla şekiller yapmaya devam etti. İlkokula başlayınca öğretmenine durumdan bahsettim o da bizi Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi’ne yönlendirdi. Mustafa 2 yıldır burada heykel ve resim üzerine eğitim görüyor. Oğlum kendini çok geliştirdi. Küçükçekmece Belediyesi’ne ve emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi’nde görev yapan Sanat Eğitmeni Nimet Erdoğan, ‘’Özel çocuk eğitimlerine başladığımızda mülakatlar yaptık ve yetenekli çocuklarımızı keşfettik. Mustafa’nın sakızlardan heykeller yaptığını annesinden öğrendik ve çok şaşırdık. Onun ilginç bir yeteneği var, parmaklarının kıvrımlarıyla ve sakızın elastik özelliğinden faydalanarak çalışmalar yapıyor. Mustafa ile sakızları suda eriterek daha büyük eserler yaptık. Resimler de yapıyoruz ancak onun ilgi alanı heykeller. O keşfedilmesi gereken bir yetenek ve onun üniversite eğitimine kadar yanında olacağız’’ dedi.

Sergi, 18 Nisan’a kadar Güzel Sanatlar Akademisi’nde görülebilir.