Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gençlik Festivali başladı. Festivale gençlerin ilgisi yoğun olurken Zeynep Bastık, Tepki, Güney Marlen, Ersin Show ve Hey Douglas gibi sanatçılar konser ve DJ Performans ile karne gününde gençlere keyifli anlar yaşattı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gençlik Festivali, dün akşam Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen müzik gösterisi ve konserler ile başladı. Zeynep Bastık, Tepki, Güney Marlen, Ersin Show ve Hey Douglas konserlerinin gerçekleştirildiği festivale karne gününde gelen gençlerin ilgisi yoğun oldu. Küçükçekmeceli gençler, konserler ile doyasıya eğlenirken programda sahne alan sanatçılara plaket takdim edildi. Etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi katılırken festivalin bugün ve 21 Ocak Pazar günü de çeşitli konserlerle devam edeceği belirtildi.

“Gençlerimizi önemsiyoruz”

Festivalde konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Çocuklarımıza karne dağıtımını yaptık, onlarla çok mutlu dakikalar geçirdim, çok güzeldi. Bu festivalinde üçüncüsünü yapıyoruz, geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Gençlerimizi önemsiyoruz. Ülkemizin gençlerinin eminim ki onlar hem siyaseti değiştirecekler, hem ülkeyi değiştirecekler hem de demokrasimizi ve insan hakların geliştirecekler ve biz de bundan mutlu olacağız. Dolayısıyla sürekli gençlerle birlikte olmak istiyorum. Onların isteklerini, dileklerini, beklentilerini, yaşama daha iyi sarılabilmeleri için yerine getirmeye çalışıyorum. Bu festivaller de bunun bir parçası. Onlarla bir arada olalım, hoş vakitler geçirelim diye uğraşıyoruz. Ülke olarak genç nüfusa sahibiz ancak bu gençlerle ilgili çok şey yaptığımızı söyleyemem. Onları daha iyi yetiştirmemiz lazım. Onlarla daha çok bir arada olmamız gerekiyor” dedi.

Festivalde konser veren Tepki mahlaslı şarkıcı Kerem Gülsoy, “Bu müziği icra etmeye bu sokaklarda başladık hatta bu sokaklarda büyüttük. Bu sokaklar bir sürü hikayeye ev sahipliği yaptı. Şimdi yıllar sonra aynı sokaklarda o dönemki yaş grubumdaki gençlere şarkı söylüyor olmak, onlara ilham olabilmek ve onlara ‘bir ihtimal, fırsat var’ diyebilmek çok keyifli. Böyle bir etkinliğin her sene düzenlenmesi de Küçükçekmece’de benim için çok özel. Harika bir his, çok keyifli bir andı. Gençler burada böyle etkinlikler arıyor bence bu İstanbul’un her yerinde dikkate alınması gereken bir şey, çünkü kültür sanat dediğimiz şey bulaşıcı. Her yerde gösterilmesi lazım ki insanlara ulaşsın ve ilham olsun” şeklinde konuştu.