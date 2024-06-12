Küçükçekmece Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların hijyenik, güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm birimleriyle hazırlıklarını sürdürüyor.

Küçükçekmece’de bayram temizliği günler öncesinden başladı. Küçükçekmece Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda normal periyoda ek olarak temizlik ve yıkama çalışmalarını hızlandırdı. Çöp konteynerleri yıkanarak, ihtiyaç olan noktalarda boyama çalışması da yapılıyor. İlçedeki ibadethaneler ve mezarlıkların çevresinde de temizlik çalışmaları devam ediyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, ilçedeki cami ve cemevlerinde hummalı bir temizlik ve hijyen çalışması gerçekleştirilerek, ibadet ve bayramlaşmaya hazır hale getiriliyor.

Zabıtadan pastane, fırın ve kurban kesim yerlerine denetim

Bayram öncesi rutin denetimlerini hızlandıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pastane, fırın ve imalathanelerde denetimlerine devam ediyor. Özellikle tatlı, kuruyemiş ve şekerleme satışı yapan iş yerlerinde hijyen, reyon-kasa fiyat etiketi ve ürün son kullanma tarihi konularında kontrol gerçekleştiren ekipler, ilçe genelinde denetimlerini sürdürecek. Bayram boyunca, Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen özel kesim yerleri dışında kurban kesimi yapılmasına da izin verilmeyecek. Kurban kesim yerleri zabıta ekipleri tarafından denetlenecek.

Atık toplama, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları bayram boyunca sürecek

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 mesai yaparak, kurban kesim yerlerinde atık toplama çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise tüm kurban kesim noktalarında, kurban kesimlerinin hemen ardından ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına bayram süresince devam edecek.

65 yaş üstü vatandaşlara evde bakım hizmeti

Küçükçekmece’de ikamet eden 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlar da Sosyal Yardım Müdürlüğü’nün evde bakım hizmetiyle bayrama hazırlanıyor. Hizmet kapsamında yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan, özel ihtiyaçları dolayısıyla gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ilçe sakinlerine de kişisel bakım ve kuaförlüğün yanı sıra ev temizliği, küçük onarım, tamirat, tadilat desteği veriliyor.

Kabir ziyaretleri için ulaşım desteği

Küçükçekmece Belediyesi Kurban Bayramı’nda mezarlık ziyareti yapacak vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Arife günü, ilçedeki mezarlıklara düzenlenecek ring seferleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesaplarından takip edilebilir. Vatandaşlar Kurban Bayramı süresince Küçükçekmece Belediyesi’ni 444 4 360 numaralı telefondan arayarak, her türlü talep, istek ve şikâyetlerini iletebilir.