Osmangazi Belediyesi Engelliler Bakım Merkezi (OBAM)’da eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 26 Ağustos 1922’de başlattığı ve 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümü için hazırlanan gösteriler, büyük ilgi gördü. Engelli bireyler, halk oyunları, dans, “Fikirler Ölmez”, “Aynı Bahçenin Farklı Çiçekleri” ve playback keman performansları ile izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Osmangazi Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve belediye başkan yardımcıları, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamalar, şiirler ve özel performanslarla devam etti. Başkan Aydın, gösterilerin ardından yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin bağımsızlık mücadelesinin bir sonucu olduğunu belirterek, “Bugün burada özgürce yaşıyor ve bu gösterileri yapabiliyorsak, bunu Atatürk ve silah arkadaşlarının 102 yıl önce verdiği mücadeleye borçluyuz. Onları minnetle anıyor, milli bayramlarımızı unutmadan kutlamanın önemini vurguluyorum,” dedi. Kutlama, engelli bireylerin ellerindeki Türk bayrağı baskılı balonları gökyüzüne bırakmasıyla son buldu.