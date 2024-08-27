Küçükçekmece Belediyesi, Açık Hava Sinema Günleri etkinliği çerçevesinde Yeşilçam’ın hafızalara kazınan klasiklerini Küçükçekmecelilerle buluşturdu. Katılımın ücretsiz olduğu film gösterimine sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri’nde; Tosun Paşa, Süt Kardeşler ve Yedi Bela Hüsnü gibi başrollerinde sevilen oyuncu Kemal Sunal’ın yer aldığı Yeşilçam klasikleriyle, ilçenin farklı noktalarında vatandaşları bir araya getirdi.

Vatandaşlardan büyük ilgi

Açık hava film gösterimleri; Cennet Meydanı, Atakent Menekşe Parkı ve İstasyon Mahallesi Etkinlik Alanı gibi üç farklı noktada gerçekleştirildi. Etkinlikte kurulan dev ekran ile film gösterimi yapılırken, vatandaşlara da çeşitli ikramlarda bulunuldu. 7’den 70’e çok sayıda vatandaşın büyük ilgisiyle gerçekleşen film gösteriminde nostaljik anlar yaşandı.