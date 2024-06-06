Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi (GSA) Performans Galerisi, Güzel Sanatlar Akademisi’nde eğitim alan 52 kursiyerin dijital çizimlerinden oluşan ‘Dijital Zemin’ adlı sergiye ev sahipliği yaptı. Akademinin dijital sanat alanındaki ilk sergisi 1 Ağustos’a dek GSA Performans Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Güzel Sanatlar Akademisi; ‘Dijital Altyapı- Video Art, Video Kurgu, Video İçerik Üretimi, Video Çekim Teknikleri, Temel Animasyon, Karakter Tasarımı, Çizgi Roman ve Dijital İllüstrasyon’ olmak üzere 8 farklı alanda dijital sanat eğitimi veriyor. Bu kapsamda Güzel Sanatlar Akademisi’nde dijital sanat üzerine eğitim alan öğrencilerin hazırlamış oldukları ’Dijital Zemin’ sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Gönül ister ki savaşların olmadığı, çocukların ölmediği bir dünyada sergiler açalım"

‘Dijital Zemin’ başlıklı sergi açılışına Küçükçekmece Belediyesi Özel Kalem Müdürü İlker Çetinkaya, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gürbey ve çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi açılışında konuşan Özel Kalem Müdürü İlker Çetinkaya, "Gönül ister ki savaşların olmadığı, çocukların ölmediği bir dünyada daha neşeli sergiler açalım. Dijital sanat ve sanatın her türlüsü çocukları, gençleri ve yetişkinleri iyiye, doğruya ve daha fazla sorgulamaya itiyor. Bu sorgulamaya ülkemizin ve Dünyamızın ihtiyacı var. Dolayısıyla sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Nejla Akbaba: "GSA’da ücretsiz olarak son teknoloji materyallere ulaşabiliyoruz"

Sergide çalışması bulunan Nejla Akbaba, "Dijital kursları her yerde bulamıyorsunuz, bu alandaki özel kurslar ise çok pahalı. Güzel Sanatlar Akademisi bilgi olarak, eğitim olarak ve materyal olarak çok yeterli. Burada hiçbir ücret ödemeden son teknolojik materyallere ulaşabiliyoruz. ’Video çekimi nasıl yapılır, kurgu nasıl oluşturulur, ışık nasıl ayarlanır, ham video nasıl ortaya çıkarılır?’ gibi konularda eğitim aldık. Sergideki çizimim de ise Yunan mitolojisindeki ’Altın Elma’yı anlattım. Farklı ve güzel bir çalışma oldu benim için. Umarım sergiyi ziyaret edenler de beğenir" dedi.

Sergide eseri yer alan sanatçılar; Ahmet Sinan Tüysüz, Ali Gençler, Arda Akyurt, Asmin Barutçu, Ayşe İrem Ersever, Beren Kökbudak, Berkant Hıdır, Büşra Güler, Can Sezer, Canan Biga, Ceyda Gülsüm, Çınar Teke, Derya Ekim, Dilek Mansur, Ece Buse Çetiner, Elanur Mevlüde Özgül, Elida Toprak, Elif Gül Demirtaş, Elif Küçük, Elif Naz Yıldız, Elis Moustafa, Emir Eskikale, Esra Öner, Eyüp Kaan Kandemir, Güler Özçetin, Hamza Özcan, Hayru Nisa Çeto, Hira Nur Doğan, İrem Kökbudak, Kadir Turan, Kübra Bacak, Leyla Dolu, Medine Zehra Sarı, Meryem Bilgin, Mesut Yılmaz, Nafize Nigar Öztaşçı, Nejla Akbaba, Nuriye Öztürk, Osman Nuri Taşkesen, Sümeyye Nur Yıldız, Süveyda Teke, Sündüs Gözütok, Tuğçe Kökbudak, Tunay Yılmaz, Tuğrul Yakay, Umay Susam, Ümran İpek Erdem, Zeynep Bekar, Zeynep İlay Şahin, Zeynep Kayıkçı, Zeynep Kimya Yördem, Zeynep Nur Boran.