Küçükçekmece E5 Karayolunda kumaş yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak yola devrildi. Kamyonun kasasında bulunan çuvallar yola savrulurken, sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yan yol Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece E5 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E5 Karayolu üzerinde Ali Güngördü yönetimindeki 35 ANC 982 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarparak yola devrildi. Kaza sonrasın olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Ali Güngördü ve yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri de olay yerine gelerek kamyonda incelemede bulundu. Devrilen kamyonun kasasında bulunan kumaş yüklü çuvallar ve tekstil malzemeleri yol kenarına taşındı.

Kaza nedeniyle E5 Yan yol Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, olay yerine sevk edilen vinç yardımıyla devrilen kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.