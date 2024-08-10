Küçükçekmece’de canını hiçe sayan bir motosiklet sürücüsü, ayakta yolculuk yaptı. Trafiği tehlikeye atan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki bir sürücü, 34 KGV 894 plakalı motosikleti üzerinde ayağa kalkarak tehlikeli haremetler sergiledi. Çevresindeki araçlara aldırış etmeyen sürücünün motosikletteki tehlikeli hareketi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.