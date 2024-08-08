Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Küçükköy-Ayvalık Türk Halka mÜziği derneği’nin olağan genel kurul toplantısı 11 Ağustos’ta gerçekleşecek.

Halen dernek başkanlığı görevini yürüten Nezihe Balta’nın 11 Ağustos’ta yapılacak toplantıda başkanlığa yeniden aday olduğu öğrenilirken, dernek bünyesindeki koronun genel kurul toplantısının ardından 17 Ağustos’ta Sarımsaklı meydanında halk konseri vereceği öğrenildi.

6 Aralık 20196 tarihinde emekli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nezihe Baltacı öncülüğünde kurulan Küçükköy-Ayvalık Türk Halk Müziği Derneği kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği sosyal amaçlı faaliyetlerle dikkatleri üzerinde topluyor.

Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içinde bulunan Sarımsaklı mevkiinde, belediye ait Sahil AVM’de her hafta Çarşamba ve Pazar günleri, yöre halkına Türk Halk Müziği’ni sevdirebilmek için çalışmalarını sürdüren derneğin korosuna 30’dan fazla halk müziği sever katılıyor.

Saz virtiözü Selam Seler’in şefliğinde çalışmalarına devam eden koroya katılım her geçen gün artıyor.

Dernek Başkanı Nezihe Baltacı gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 Ağusto’ta yapılacak genel kurul toplantısının Sarımsaklı Sahil AVM’nin üst katında bulunan dernek binasında gerçekleştireceklerini söyledi.

Derneğin daha da başarılı yerlere gelebilmesi için genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu kaydeden Nezihe Baltacı, “Tabi yönetimde görev almak isteyen tüm arkadaşlarımıza kapımız her zaman açıktır” dedi.

Derneğin kuruluşundan bu yana yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Baltacı, “Tüzüğümüz gereği sosyal projelere öncelik vererek, Balıkesir genelindeki huzurevlerinde, ilçelerimizin meydanlarında ve birçok festivallere katılarak ücretsiz konserler verdik. Bu konserlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Derneğin kuruluşundan kısa bir süre sonra patlayan pandemi döneminde, tüm maddi sıkıntılara rağmen Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Havran, Balya, İvrindi gibi ilçelerin yanı sıra Balıkesir merkezde çok sayıda halk konserleri verebilmenin haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden Nezihe Baltacı, “Tabiki sadece konser vermiyoruz. Mesela geçen yıl 10 ilimizi vuran depremin ardından Ayvalık’ımıza gelen depremzede vatandaşlarımız maddi ve manevi yardımlarda bulunmayı da ihmal etmedik. Havran’dan bir grup öğrenciyi Ayvalık’ta ağırlayarak, tekne turuyla gezdirdik. 2022 yılında ‘İzmaritsiz Ayvalık’ isimli program çerçevesinde Altınova ve Ayvalık meydanında konserler verdik. Bu konserlerde aranjesini Koro Şefimiz Selami Seler’in yaptığı marş ise büyük ilgi görmüştü. Msela her yılbaşı öncesinde Ayvalık Belediyesi’ne ait ‘Erken Doğmuşlar Bakımevi’ sakinleri için moral konserleri düzenledik. Yine Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Ticaret Odası’nın ortaklaşa düzenlediği Uluslar arası Zeytin Hasat Festivali ile Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen Teferiç Şenlikleri’nde de yer alarak halkımızla buluşmanın mutluluğunu yaşadık” dedi.

Başkan Baltacı, derneğin kurulduğu ilk günden bu yana kendilerine destek veren Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye meclis üyeleri, belediyenin Küçükköy Sorumlusu Murat Akıner’e de teşekkür ederek,” Ağustos ayı içerisinde genel kurul toplantımızın sonrasında 17 Ağustos’ta Küçükköy Halk Müziği korosu olarak Sarımsaklı merkezinde Türk Halk Müziği severlerine güzel bir konser vereceğiz. Tüm Ayvalık halkını ve misafirlerimiz bu ücretsiz konserimize bekliyoruz” diye konuştu.