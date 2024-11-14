Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Adım Adım Manisa Projesi’ kapsamında Kula ilçesinden şehir merkezine gelen 81 kişilik kadın kafilesi, tarihi mekânları gezdi. Okulların ara tatilde olması sebebiyle geziye aileleri ile birlikte gelen minikler ve kadınlar, Manisa’nın tarihi güzelliklerini birlikte gezdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin merkeze uzak ilçelerde yaşayan kadınların şehrin tarihini daha yakından tanımalarını sağlamak ve kadınların sosyal hayata katılımını arttırmak için hayata geçirdiği ‘Adım Adım Manisa’ projesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 81 kişilik kadın kafilesi, kent merkezinde ağırlandı.

Kula’dan gelen kafileyi, Büyükşehir görevlileri ‘Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde’ karşıladı. Kahvaltı ikramının ardından Tıp Tarihi Müzesi’ne ve Uluslararası Mesir Macunu Festivali’ne ev sahipliği yapan Hafsa Sultan Camii’ne gidildi. Kafileye Sultan Camii’nin ve Tıp Tarihi Müzesi’nin tarihteki yerine ilişkin bilgi verildi. Daha sonra Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olma özelliğini taşıyan Muradiye Camii ziyaret edildi. Kulalı kadınlar, Manisa manzarasını izleme imkânı sunan Mevlevihane ve Manisa’da bulunan çeşitli eserlerin maketlerinin yer aldığı Şehzadeler Park’ı da gezdi. Öğle yemeğinin ardından Osmanlı Müzesi ziyaret edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde halka hizmet veren Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nun ziyaret edilmesinin ardından gezi programı sona erdi.

YILLARDIR TEK BAŞIMA MÜCADELE ETTİM Geziye katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Emire Manav, “25 yıl önce eşimi kazada kaybettim, aynı zamanda torunlarıma bakıyorum. Yıllardır hep tek başıma mücadele ettim. Bugün geziye katıldığım için çok mutlu oldum, müzeleri gezdim çok eğlendim. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ederim” dedi.

GEZİYE 4 KUŞAK KATILDIK

Geziye annesi, kızı ve torunu ile birlikte katıldığını söyleyen Emine Boztaş, “geziye annem Rukiye Demirtaban, kızım Ummuhan Tanıl ve torunum Mustafa Ege Tanıl ile birlikte geldik. Kızım ve torunum normalde Uşak’ta yaşıyor ama bugün geziye onlarda katıldı. 4 kuşak beraber çok keyifli eğlenceli bir gün geçirdik. Bizim için değişiklik oldu yine olsa yine gelirdik. Bu fırsatı bize sunduğu için Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ediyoruz” diye belirtti.