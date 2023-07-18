Bursa’nın İnegöl ilçesinde yangın sebebiyle küle dönen ahırdaki 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında kırsal Yeni Yörük Mahallesi’nde Sezai Mete’ye ait samanlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, samanlıkta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ahıra da sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası alevler 1 saat içerisinde söndürüldü. Yangın sonucu samanlıkta ve ahırda hasar meydana gelirken, 10 büyükbaş hayvandan 2’si yanarak telef oldu.

Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.