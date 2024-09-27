Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Turizm dünyada en hızlı büyüme gösteren ekonomik faaliyetlerden biridir. Bugün elliden fazla iş koluna doğrudan ya da dolaylı etkisi olan turizm, alt sektörlere talep sağlaması ve istihdam oluşturması nedeniyle önemi gün geçtikçe artan stratejik bir sektör konumundadır.Bilecik’in eşsiz tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve sıcak insanlarıyla turizm potansiyeli her geçen gün artıyor" dedi.

İl Müdürü Bircan mesajında, "İnsanların gezme, eğlenme, farklı kültürleri tanıma, seyahat etme gibi ihtiyaçlarına yanıt oluşturan turizm, geniş kitleleri ilgilendiren bir etkinlik alanıdır.Ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemelere parelel olarak hızla gelişen turizm, döviz girdisi sağlayıcı, gelir artırıcı ve istihdam oluşturmasu etkisiyle ülke ekonomileri için hayati önem taşıyan bir sektör durumuna gelmiştir. Turizm, ekonomik boyutunun yanı sıra, toplumsal ve kültürel boyutuyla da ülkelerin gelişmesinde sağlamasında rol oynamaktadır. Türkiye, sektörün öneminin kavranmasıyla birlikte, bu alanda büyük hamleler gerçekleştirmiş, diğer ülkeler karşısında rekabet gücünü artırmış, turizm gelirleri ve turist sayısında sevindirici rakamlara ulaşmıştır. Kıtalar arasındaki köprü konumuyla ülkemiz, doğal güzellikleriyle, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle, kaliteli hizmet ve konaklama tesisleriyle dünyanın ilgisini çeken bir turizm merkezidir. Buna rağmen ülkemizin dünya turizmi içindeki payının düşük olduğu da kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Turizmin sürdürülebilir bir gelişme içinde büyümesini sağlamak, Türk turizmini uluslararası alanda ön sıralara taşımak öncelikli hedef olarak algılanmalıdır. Bilecik’imiz, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünya turizminin incisi durumunda. Dünya Turizm Günü’nde turizmimizi daha da geliştirmek için hep birlikte çalışalım. Bilecik’in eşsiz tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve sıcak insanlarıyla turizm potansiyeli her geçen gün artıyor. Dünya Turizm Günü’nde bu potansiyeli daha da güçlendirmek, ilimizi dünyaya tanıtmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.