Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarı kurallarına uymayan esnafın tezgahını kapattı.

5957 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde denetim yapılıyor. Yapılan denetimlerde semt pazarları kurallarına uymayan pazarcı esnafına idari yaptırım uygulandı. Yapılan denetimler sonrasında aynı kabahati işleyenler, belediye encümeni tarafından pazardan men edilerek tezgahları zabıta ekiplerince kapatıldı. Yetkiler tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ederek semt pazarı kuralına uymayanların faaliyetlerine son verileceği hususunda bilgi verildi.