Kurban Bayramı'ndan sonra 50 bin emekli maaşı alamayacak. SGK, usulsüzlük iddiaları nedeniyle bu kişilerin maaşlarını kesti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), artan şikayetler üzerine konuyla ilgili detaylı bilgi verdi.

Yeniçağ Gazetesi'nin haberine göre, SGK yetkilileri, yaklaşık 50 bin emeklinin maaşlarını kestiklerini ve bu kişilerin Kurban Bayramı'ndan sonra maaş alamayacaklarını açıkladı.

SGK'nin aldığı yeni karar doğrultusunda, geçmişte usulsüz şekilde emekli olanların dosyaları titizlikle inceleniyor. SGK müfettişleri tarafından yapılan denetimler sonucunda usulsüzlük tespit edilen emeklilerin maaşları kesilerek hukuki süreç başlatılıyor.

2023 yılı içinde bu kapsamda 50 binden fazla emekliye yönelik maaş kesme işlemi gerçekleştirildi ve yasal işlem başlatıldı.

SGK'nin geliştirdiği sistem, sahte sigorta uygulamalarını da tespit edebiliyor. Bu yöntem, emeklilik için gereken prim gün sayısını sahte olarak tamamlamak isteyenler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Bu durumda kişiler, gerçekte bir işte çalışmamalarına rağmen çalışıyormuş gibi göstererek prim ödeyip sistemde kayıtlarını oluşturuyorlar.

Sahte sigorta durumları tespit edildiğinde, ilgili emeklinin maaşı kesiliyor ve önceki ödemelerin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi isteniyor. Geri ödenecek miktar, kişinin durumuna göre değişebilir ve bazı durumlarda 500 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir.

SGK'ye geri ödeme yapması gereken kişiler, belirtilen miktarı 30 gün içinde ödeyemezlerse yasal süreç başlatılıyor ve icra yoluyla tahsil ediliyor.

Bu süreçte, sahte sigorta süreleri de dikkate alınarak kişinin toplam prim gün sayısı düzeltiliyor ve yeniden emekli olmak isteyenler eksik prim günlerini tamamlamak zorunda kalıyorlar.