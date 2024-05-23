Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlıyor ve insanlar ibadetlerini yerine getirmek için pazarlarda fiyatlar üzerinde pazarlık yaparken karşılaşılan zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamalara göre, kurban ibadetiyle ilgili pek çok yanlış anlaşılmış konu bulunmaktadır. Bazı detaylar..

1 - Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu? Kurban ibadetinin yapılabilmesi için belirli şartları taşıyan bir hayvanın usulüne uygun şekilde kesilmesi gereklidir. Sadece bağış yapmak veya sadaka vermek, kurban ibadetinin yerine geçmez. "Kesimsiz kurban bağışı" adı altında yapılan bağışların dini bir dayanağı bulunmamaktadır ve bu tür bağışlar kurban olarak kabul edilmez.

2 - Bir kurban hissesine birden fazla kişi ortak olabilir mi? Bir kurban hissesi, sadece bir kişi içindir. Birden fazla kişinin aynı hisseye ortak olması durumunda, kurban ibadeti doğru şekilde yerine getirilmemiş olur. Vekaletle kurban kesen kuruluşlar, sadece vekalet veren kişiler adına kurban kesme yetkisine sahiptirler.

3 - Ölen kişinin adına kurban kesmek gerekliliği var mı? İslam dininde "kabir kurbanı" ya da "ölü kurbanı" adı altında bir adak türü bulunmamaktadır. Vefat eden kişinin vasiyeti olmadıkça, onun adına kurban kesilmesi zorunlu değildir.

4 - Kurban kesimini yalnızca erkekler mi yapabilir? Kurban kesimine sadece erkeklerin uygun olduğu şeklindeki inanış yanlıştır. Kurban kesim işlemi, kesme yeteneğine sahip olan herhangi bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir, cinsiyet ayrımı yapılmaz.

5 - Büyükbaş hayvan sahiplerinin sayısının tek olması gerekli mi? Büyükbaş kurbanlığa ortak olan kişi sayısının, tek sayılı olması gerektiği düşüncesi yanlış ve dinen doğruluğu yoktur. Önemli olan, her payın yedi ile bölünebilir olmasıdır.

6 - Kurban etlerinin yedi fakire mi dağıtılması zorunlu? Kurban etlerinin yedi yoksula dağıtılması gerekliliği, doğru bir inanış değildir. Udhiyye kurbanı kesildikten sonra, etlerin bir kısmı ihtiyacı olanlara dağıtılırken, kalan kısmı kişinin kendi evinde kullanılabilir.

7 - Farklı niyetlerle kurbanlığa katılma mümkün mü? Kurbanlık hayvana ortak olan kişilerin, farklı niyetlerle de olsalar, Allah rızası için kurban kesmek niyeti taşımaları yeterlidir. Her bir ortağın niyeti doğru olduğu sürece kurban geçerli sayılır.

8 - Yolculuktayken yapılan kurban kesimi doğru mudur? Yolculuk halindeyken kesilen kurbanın geçersiz olduğuna dair inanış doğru değildir. Misafir olduğu bir yerde kesilen kurbanlar, geçerliliğini korur ve kişi yaşam alanına döndüğünde yeni bir kurban kesme zorunluluğu yoktur.

9 - Kurban kanı alına ya da araç lastiğine sürülür mü? Kurban kanının kullanımı hakkında doğru bilinen yanlışlar Kurban kanının, alın ya da araç lastiklerine sürülmesinin bir gerekliliği bulunmamaktadır. Bu gibi uygulamaların dini bir dayanağı yoktur.

10 - İhtiyaç duyulan şartların kurban tipine göre değişmesi mümkün mü? Tüm kurban türleri için geçerli olan vasıflar ve kuralların olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla, toplum arasındaki adak, akika veya şükür kurbanları için de belirli şartların yerine getirilmesi gerekliliği vardır. yaş gibi bazı şartların kurban kesimiyle ilgili olarak önemli olduğu inanışı doğru değildir.