Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıklamış, faizi yüzde 50'de sabitlemişti. Alınan faiz kararı sonrası yeni adımlar atıldı.

Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları değişti. Yapılan açıklamada kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı.

Kısa vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseldi. Yeni oranlarda tesis tarihi 24 Mayıs olarak açıklandı.