Merkezi Konya olan ve başkanlığını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yürüttüğü Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin 2. Küresel Tarım Forumu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla Samsun’da başladı.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Samsun Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen forumun açılışında konuşan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim, ev sahipliğinden ve emeklerinden dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür etti.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin kurulduğu 2019 yılından itibaren belediyeler arasında iş birliğinin artırılması, yurt dışı üyelerle ilişkiler kurulması için yoğun bir çaba sarf ettiğini belirten Başkan Altay, “Şu anda 18 ülkeden 265 belediyenin üye olduğu bir birlik haline geldik. Gün geçtikçe de hızla büyüyoruz. Çünkü tarım şu anda dünyanın en önemli gündemi. Tahıl Koridoru’nun açık tutulması şu anda sadece bölgede değil, tüm dünyada takip edilen bir gerçek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle tekrar açılacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TARIM ŞU ANDA DÜNYANIN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ”

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğindeki programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devletlerin tarım sektörünü artık Milli Savunma Sanayisi kadar önemli gördüğünü belirterek, “Çünkü sanayiniz ve teknolojiniz ne kadar gelişirse gelişsin eğer insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamazsanız o zaman diğer alanlarda güçlü olmanız çok da bir şey ifade etmeyebilir” dedi.

AGRICITIES gibi bir organizasyonla tarıma ve kırsal kalkınmaya hizmetlerin yer verilmesinin gurur duyulacak bir şey olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, “Umarım dünyada tarımın önemini anlayan bütün şehirler bu platforma üye olur, bilgi ve tecrübe paylaşımları çok daha geniş platformlarda konuşulur” diye konuştu. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarımın şu anda dünyanın en önemli gündemi olduğunu belirterek, “Türkiye artık sadece kendisi için üreten, kendisi için çalışan bir ülke değil. Özellikle Afrika’da ülke olarak tarım konusunda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Biz de kardeş şehir ilişkileri ve AGRICITIES çatısı altında bu ilişkilerin artırılmasıyla ciddi çaba sarf etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Programa AK Parti Samsun Milletvekilleri, rektörler, Türkiye’den ve farklı ülkelerden büyükşehir ve il belediye başkanları, akademisyenler ve sektör paydaşları katıldı. Tarım konusunda uluslararası farkındalık oluşturulması hedeflenen 2. Küresel Tarım Forumu iki gün sürecek.