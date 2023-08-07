Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Genç kurye yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Oğuz Y. yönetimindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bir anda devrildi. Kaza sonucu yere düşerek yaralanan genç sürücüye ilk müdahaleyi kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı, burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.