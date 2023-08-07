Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, “2023 yılı çok bereketli bir hasat sezonu oldu. Uzun yıllardan sonra Türkiye'nin son 30 yılda görmediği buğday, arpa gibi tahıl üretimi rekoltesinde rekor yaşanıyor” dedi.

TMO’nun Türkiye'de haşhaş üretimine izin veren tek yetkili kurum olduğunu vurgulayan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, “Tesislerimizde ürettiğimiz morfin ve benzeri ürün türevleri ilaç sanayi başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılmakta ve dünyaya ihracatını yapmaktayız. Dünyada bu tür bir tesis birkaç tanedir. Bunu dünyada yapabilen sayılı ülkelerden biriyiz. TMO bu tür başarılı çalışmalara imza atmaya devam edecek.” diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi olarak ana görevlerinin hububat olduğunu dile getiren Güldal, sektöre ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. Başta hububat, tahıl grubu dediğimiz buğday, arpa, yulaf, çavdar, çeltik, mısır gibi ana ürün gruplarında 17 ürünle ilgili üretici bazında regülasyon yaptıklarını aktaran Güldal,“Bunlar dışında Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bize verilen görevler vardır. Fındık Karadeniz için çok önemli biliyorsunuz. Kuru üzüm başta Manisa olmak üzere Ege Bölgesi için çok önemli ve değerlidir. Bir dönem Aydın’da Kuru İncir, Malatya’da Kuru Kayısı alım görevi yaptık. Bunların dışında da yine istisna esktra görevlerimiz var.” diye konuştu.

REKOLTEDE SON 30 YILIN REKORU

“Bugünlerde bereketli bir üretim sezonu yaşıyoruz” diyen Güldal şöyle konuştu: “2023 yılı çok bereketli bir hasat sezonu oldu. Uzun yıllardan sonra gerçekten Türkiye'nin son 30 yılda görmediği bir buğday, arpa gibi tahıl rekoltesi yaşanıyor. 2022 yılında verim arttı. Bu yıl 2023’te ise daha çok bereketli bir dönem yaşanıyor. Bu yıl 21 milyon ton buğday, 8,5 milyon ton arpa, 8,5 milyon ton mısır üretimimiz söz konusu. 2023’te rekolte de rekor yılımız oldu.

“DÜNYADA SAYILI BİRKAÇ TESİSTEN BİRİNE SAHİBİZ”

Morfin ve benzeri ürün türevlerin ilaç sanayi başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullanıldığını aktaran Güldal şu ifadeleri kullandı: “Türkiye'de bunu yürüten tek bir birim TMO’dur. Bizim bu üretim tesisimiz dünyada sayılı bir yere sahiptir. Dünyada bu tür bir tesis birkaç tanedir. Bu alanda da TMO dünyada saygın bir yere sahiptir. Bunu dünyada yapabilen ülke sayısı çok azdır. Dünya da bu konuda TMO olarak önemli bir yere sahip olmak ülkemiz içinde önemli bir ayrıcalıktır. Özellikle ilaç sanayimiz açısından düşündüğümüzde ülkemiz açısından son derece önemlidir.”

GÜNDEM TAHIL KORİDORU

“Gıdanın temeli hububat yani tahıldır ve onun da başında buğday gelir” ifadelerini kullanan Ahmet Güldal şu ifadeleri kullandı: “Buğday’ın Anavatanı Türkiye’dir. Bizim en birinci ürünümüz, dünyada da en stratejik üründür. Neden stratejik diyoruz? Rusya Ukrayna savaş çıktığı zaman ne konuşuldu. Tahıl koridoru. Hiç kimse başka bir ürünün koridorunu sormuyor. Tahıl koridoru dünyanın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Çünkü gıdanın en temelinde buğday var. Bu sebeple olmazsa olmaz yetmezse kısıtlı olursa açlık veya işte yetersiz beslenme olur.”