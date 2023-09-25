Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 20 Eylül tarihinde başlayan 32’inci Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, Cumhuriyet Meydanı’nda Funda Arar’ın 10 bin kişiye verdiği konser ile sona erdi.

Festivalde verilen konserlerde, Melike Şahin, Sefo, Oğuzhan Koç, Afşin’in yanı sıra son olarak Funda Arar, Bandırmalılar ile buluştu.

Konser öncesi konuşma yapan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, festivalin bir çevre festivali olmasına işaret ederek “Bizim festivalimiz bir çevre festivali, nitelikli kültürü öne alan ve sizlerin en çok sevdiği sanatçılarla buluşturan bir festival” ifadelerinde bulundu.

32’inci Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali’nin son gününde Bandırmalılar kapanışı Funda Arar konseriyle tamamladı. Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen konserde Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Sanatçı Arar, sevilen şarkılarıyla büyük ilgi gördü. 7’den 70’e konserine gelen dinleyicileriyle birlikte şarkılarını seslendiren sanatçı kapanışı unutulmaz bir geceyle yaptı.

Ardından Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun tarafından Sanatçı Funda Arar’a plaket ve çiçek takdim edildi.