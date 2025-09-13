A Milli Basketbol Takımı’nın Almanya ile oynanacak final karşılaşması İzmit Kent Meydanı’nda kurulan dev ekranda canlı olarak yayınlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, EuroBasket 2025’te Milli Basketbol Takımı’nın heyecan dolu mücadelelerini dev ekranda yayınlamaya devam ediyor. Yunanistan ile oynanan yarı final maçında binlerce Kocaelili, nefes kesen mücadeleyi büyükşehir belediyesinin İzmit Kent Meydanı’nda kurduğu dev ekranda izlemiş ve yarı final coşkusunu hep birlikte yaşayarak unutulmaz bir gece yaşamıştı. Yunanistan’ı 94-68 yenerek 24 yıl aradan sonra EuroBasket’te finale yükselen 12 Dev Adam, Almanya engelini de geçerek adını Avrupa şampiyonluğuna yazdırmak istiyor. Kocaelililer de bu coşkuyu yaşamak için İzmit Kent Meydanı’nda tek yürek olacak.

Büyükşehir belediyesi, Almanya ile oynanacak Avrupa şampiyonası final karşılaşmasını İzmit Kent Meydanı’nda kuracağı dev ekranda canlı olarak yayınlayacak. 14 Eylül Pazar günü saat 21.00’de başlayacak mücadelede binlerce Kocaelili sporsever, al bayraklarla ve milli takım marşlarıyla 12 Dev Adam’a destek olacak.