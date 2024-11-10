Sivrihisar ilçesinde bir tavuk çiftliğinde ölümlerin yaşanması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada, çiftliğe daha önce kuş gribi vakası görülen Konya'nın Çeltik ilçesinden tavuk getirildiği tespit edildi. Telef olan tavuklarda kuş gribine rastlandığı belirtildi.

Çiftliğin bulunduğu ve civardaki beş mahalle ekipler tarafından karantinayı aldı.

Karantinaya alınan mahallelerdeki kanatlı hayvanların itlaf edileceği ve karşılığında hayvanların sahiplerine ödeme yapılacağı aktarıldı.