Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi ile Bursa’nın Harmancık ilçesini de sınırları içine alan Küplü Dağı’ndaki orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Alevlere 5 helikopter ve 4 uçağın yanısıra 187 personel ve gönüllü karadan müdahale etti.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün sınırlarındaki yangın karaçam ormanlarını etkiledi.

Sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın Harmancık ilçesi sınırlarına dayandı.

Bursa ve Kütahya sınırındaki yangına havadan 4 uçak, 5 helikopter, 12 arazöz, 4 su tankeri, 13 ilk müdahale aracı

1 iş makinası, 187 personel müdahale etti.

Bursa ve Kütahya ekiplerinin gayretiyle yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi