Eğitim Danışmanı Güven Bakırtaş tarafından verilen eğitimde, iş dünyasında başarının aynı zamanda insanların duygularını tanıma, yönetme, empati ve başkalarıyla iletişim kurma yeteneğiyle de ilgili olduğu belirtildi. Son derece önemli olan duygusal zeka eğitiminin iş hayatında, etkili iletişim, sosyal farkındalık, problem çözme yeteneği, liderlik becerilerinin gelişimi ve motivasyon gibi sağladığı pek çok fayda anlatıldı. Eğitimde, iş hayatında kritik bir öneme sahip olan duygusal zekaya sahip olanların iş ortamında daha başarılı oldukları gündeme geldi ve interaktif gerçekleşen eğitimde katılımcılar, günlük iş yaşamlarında daha etkin ve verimli olmak için yapılacaklar hakkında bilgi aldı.

Kuşadası Ticaret Odası Eğitim Salonunda kalabalık bir katılımla gerçekleşen ve Ebru Tunç tarafından verilen eğitimde ise katılımcılar, satış terimleri, pazarlama–satış ilişkisi ve ürün odaklı yaklaşım, günümüzün vazgeçilmezi olan sosyal medyanın satıştaki etkisi, profesyonel satışın olmazsa olmazı olan satışın adımları, müşteriyi doğru analiz etme ve ihtiyaç belirleme teknikleri gibi pek çok önemli konuda bilgi alırken, ikna stratejileri ve satış dilini güçlendiren hipnotik kelimeler üzerinde kapsamlı bir çalışma yapma imkanı buldular.

Önümüzdeki aylarda da eğitimlerin devam edeceğini söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; "Sertifikalı ve sertifikasız olarak düzenlediğimiz sektörel eğitimlerle, Üyelerimizin ve personellerinin kişisel ve sektörel gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu eğitimleri özellikle herkes katılabilsin diye sezon dışına gelecek şekilde, kış aylarında düzenliyoruz. Önümüzdeki aylarda da farklı konularda devam edecek eğitimlerimizi, Kuşadası Ticaret Odası’nın sosyal medya sayfalarından takip edebilirsiniz" dedi.