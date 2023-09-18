Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih, Türkiye ve Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan provokatif bir dizi paylaşımda bulunarak Türk toplumunda büyük bir tepki ve öfke uyandırdı. Sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirdiği bu paylaşımlarda, Türkiye'nin vatandaşlık politikalarını hedef aldı ve Türk vatandaşlığının "çok ucuz bir yatırım" olduğunu öne sürdü.

En çarpıcı ifadesi, gelecekte bir Arap'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olmasını ve bu kişinin Atatürk heykellerini yıktırmasını dilediği oldu. Aynı zamanda Türk tarihine ve Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik skandal ifadeler kullandı. Bu açıkça provokasyon içeren paylaşımlar, hem Türk kamuoyunu hem de siyasi çevreleri büyük bir rahatsızlıkla karşıladı.

Türkiye'deki siyasi liderlerden gelen tepkiler de oldukça sert oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuveytli yazarın Atatürk'e yönelik hakaretlerini kınayarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sessizliğini eleştirdi. Aynı şekilde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sert bir dille tepki gösterdi ve Kuveytli yazarı şiddetle kınadı. Özdağ, onun Türkiye'de istenmediğini ifade etti ve Birleşmiş Milletler'e şikayet edeceğini belirtti.