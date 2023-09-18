Bütün ülkelere bulaşan ve pandemi olarak ilan edilen Korona virüs etkisi her geçen gün ciddi derecede artış görüyor. Devletler birbirleri ile sınırları kapayarak ziyaret ve alışveriş gibi ekonomik gücü kesince ekonomik sıkıntılar ufak ufak kendisini göstermeye başladı. Ancak ülkemizin Cumhurbaşkanı ile açıklanan 100 milyar TL ekonomik istikrar kalkanı paketi sonrasında bazı özel ve kamu bankaları halk için destek vermeye başladı. Öyleyse Korona virüsü desteği veren bazı bankalar hangileridir? Sizlere açıklıyoruz.

İş Bankası

Kamu bankalarının katılmış olduğu destek paketine İş Bankası da katılarak farkını göstermiş oldu. Destek paketine katılan İş Bankası destekleri ise şunlardır:

Mikro işletmelerin ve KOBİ’lerin, salgın öncesi girmiş olduğu ticari yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacı ile mevcut olan limitler ile desteklenmesi ve gerekli duyulursa ilave olarak limit için azami çaba gösterilmesi.

Korona virüs ortaya çıkması sonucunda buna bağlı olarak mali bünyeleri negatif biçimde etkilenen perakende, turizm ve AVM gibi sektörler başta olmak üzere ayırım olmadan gerekli destekler verilecek.

Gıda ile sağlık listenin ilk başında olması üzerine, bütün müşterilerin alışveriş anında ihtiyacı olması halinde kredi kartı limitinde arttırma yapılabilecek.

Anlaşmalı ve anlaşmasız şekilde maaşlarını alan banka müşterilerinin önümüzde bulunan 3 aya ait maaş ödemelerini istihdam azaltması yapmadıkları vakit ilave limit desteği ile ödenmesi gerçekleşecek.

ÖKC ve POS ücretleri 3 ay ertelenecek.

İş Bankası bireysel müşterileri için tüm kredi borçları 3 ay sonraya ertelenebilecek.

Akbank

Salgın nedeniyle mücadeleye desteğini sunan bankalardan bir tanesi de Akbank olmaktadır. Akbank’ın vermiş olduğu destek şunlardır:

Müşterilerin ATM’lerden günlük olarak para alabilme limiti kart ile birlikte limiti 5000 TL’den 10.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Müşteriler orta ATM üzerinden para yatırma, para çekme, kredi kartı borcu ödeme ve bakiye görüntüleme gibi çeşitli işlemleri 30 Nisan’a kadar süre içerisinde ücretsiz şekilde gerçekleştirecek.

Ziraat Bankası

Ülkemizin en önemli bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası aynı şekilde vatandaşlara desteğini sunuyor. Ayrıca tüm şubelerin çalışma saatlerinde azalma olmayacağını belirtmiştir. Ziraat Bankası destekleri ise şunlardır: