Kuzey Makedonya geçmiş dönem Devlet Bakanı Nezir Keşan’da temaslarda .Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kuzey Makedonya geçmiş dönem Devlet Bakanı Hadi Nezir ile Yunanistan eski Meclis Üyesi Ahmet Hacıosman Keşan’da bir dizi ziyarette bulundu.

Hadi Nezir; Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü’nü ziyaret etti. Ziyaretlere Keşan Belediyesi Başkan Vekili Tarık Uysal da katıldı.

Ziyaretler hakkında bilgi veren Nezir, “Pandemiden dolayı birkaç yıl gelemedik. Güzel bir program oldu. Türkiye’yi özledik. Biz Türkiye sevdalısıyız. Canımızdan çok seviyoruz. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Dostlarımızla görüşmelerimiz oldu. Belediye Başkan Vekilimiz Tarık Bey’in misafiri olduk. Çok yakından ilgi gösterdiler. Çok ama çok güzel bir program oldu” dedi.

“KENDİSİNİN TECRÜBELERİNDEN YARARLANIYORUZ”

Daha sonra söz alan Uysal ise, ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Birbirinden et ve tırnak gibi ayrılmaz bir bütün olduğumuz Balkan coğrafyasında yaşayan soydaşlarımızla bağlarımızı daha da güçlendirerek kültürel, sosyal ve ekonomik dayanışmamızı sürdürmek boynumuzun borcudur" diyen Uysal, "Nazik ziyaretlerinden dolayı Kuzey Makedonya Geçmiş Dönem Devlet Bakanımız Hadi Nazir’e teşekkür eder, görevlerinde kolaylıklar dileriz. Keşan Belediyesi Balkanlara en yakın belediyelerden. Hadi Bakanımızı ve Ahmet Hacıosman, Keşan Belediyesi olarak Sayın Bakanımızı Keşan’ımızda misafir ediyoruz. Kendisinin tecrübelerinden yararlanıyoruz” diye konuştu.