Kuzey Marmara Otoyolu'nda bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada, işçileri taşıyan bir servis aracı şarampole uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre, araçta bulunan 15 işçiden 3'ü ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği belirtiliyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Trafikte aksamalar yaşanırken, otoyolun ilgili kısmı bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemeler sonucunda belirleneceğini açıkladı. Yaralı işçilerin tedavileri hastanelerde devam ediyor.