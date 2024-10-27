Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 06 ABE 282 plakalı otomobil ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.