Kocaeli’yi ulaşımda bir üst seviyeye çıkaracak Kuzey Metro Hattı’nda şantiye çalışmalarına start verildiKOCAELİ (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek Kuzey Metro Hattı’nda şantiye çalışmalarına başlandı. Günde 300 bin yolcu taşıması planlanan Metro Hattı için istasyon bölgelerinde sondaj çalışmaları başlarken güzergah üzerinde etki alanında kalan bölgelerin durum tespitlerine devam ediliyor. Danışmanlık ihalesi ise 15 Ekim’de yapılacak.

KİTAP FUARI’NIN ARDINDAN HIZ KAZANACAK

Diğer yandan yıkılan Mannesmann Fabrikası ve Sekapark alanında yapılacak şantiye için de bölgede sondaj çalışmaları sürüyor. Aynı zamanda inşaat kurulum çalışmaları da başlatılırken, alanın çevresi de kapatılıyor. Bölge inşaata hazırlanırken büyük şantiye imalatları Kocaeli Kitap Fuarı’nın ardından başlayacak.

2,2 MİLYAR DOLARLIK DEV PROJE

Projenin; 1.8 milyar dolar hat yapımı, 400 milyon dolar araç yatırımı olmak üzere toplam 2,2 milyar dolar yatırım bütçesi bulunuyor. Kocaeli’de tek seferde hayata geçirilecek en büyük yatırım olacak Kuzey Metro Hattı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaşım Master Planı’nda da yer alıyor.

YILDA 101 MİLYON YOLCU

Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı'nın 1. aşamasında 26,85 kilometrelik raylı sistem hattı ve 18 istasyon yapılması planlanıyor. Projeyle Kocaeli’nin doğu-batı aksında günlük yaklaşık 300 bin yolcu, yılda 101 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.

2028’DE AÇILMASI PLANLANIYOR

Birinci etap; Tüpraş-Petkim Kavşağı’ndan başlayıp İzmit Doğu İstasyonu’na kadar devam edecek ve 26,85 km uzunluğunda olacak. Hat üzerinde 18 adet istasyon bulunurken sırası ile Körfez, Derince, İzmit ilçelerinden geçecek. 2028 yılında işletmeye açılması planlanan metro hattında, açılış yılında günlük toplam 298.582 yolcu taşınacak.