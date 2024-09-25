Yapımı bu sene tamamlanan ve eğitim öğretime başlanan Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu’nu ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, öğrencilerle bir araya geldi ve ilk ders zilini çaldı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihale edilen ve bu sene yapımı tamamlanarak eğitim öğretime başlanan Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu’nu ziyaret etti. Okul Müdürü Ömer Öztaş ve öğretmenler ile bir araya gelen Başkan Soykan okulun eksik ve ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Sonrasında öğrencilerle de bir araya gelen Başkan Soykan ilk ders zilini de çaldı. Yeni okulun Akyazı’ya ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Soykan, “İnşallah bu okullarda memlekete faydalı nesiller yetişecek” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Gözleri ışıl ışıl evlatlarımızla sohbet etmek, onların öğrenme heyecanlarını ve geleceğe dair umutlarını görmek bizleri mutlu ediyor. Onlar bizim geleceğimiz. Öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alması bizim için önemli, üzerimize düşeni yapmaya ve desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Okul Müdürü Ömer Öztaş Başkan Bilal Soykan’a ziyaretleri için teşekkür etti.