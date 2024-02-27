Bilecik Halk Eğitim Merkezi tarafından KYK Kız Öğrenci Yurdunda Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı Kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi olarak Bilecik KYK Kız Öğrenci Yurdunda Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı Kursu açılarak kursiyerlere; teknik ve ürüne uygun tasarımlar, çeşitli aksesuar ile ürünler hazırlayabilme, ürünü kullanıma hazır hale getirme bilgi ve becerisini kazandırmayı amaçlıyorlar. Bu amaç doğrultusunda kursiyerler silikon kalıplardan hediyelik eşya üretimi yapıyor. Hem beceri geliştiren hem de hoşça vakit geçirmeyi sağlayan kurslar ücretsiz bir şekilde devam ediyor.