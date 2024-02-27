İnegöl MÜSİAD , Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi’nin yürütücülüğünde, İlk ve Ortaöğretim öğrencilerimizde bilimsel farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen TUBİTAK Bilim söyleşilerine ev sahipliği yaptı. Söyleşiler kapsamında konuk edilen Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr.Öğretim Üyesi Güven AKÇAY 'ı ağırlayarak, 5. Mevsim Kültür ve Sanat Merkezinde " Öğrenen Beyin" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşiye katılım sağlayan BİLSEM öğrencileriyle öğrenme ve hafıza konuları üzerinde keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi. Ayrıca kısa süreli hafızayı uzun süreli hafızaya dönüştürme teknikleri olan kodlama, pekiştirme ve geri çağırma yöntemlerini uygulamalı olarak gösterildi.