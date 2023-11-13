Kocaeli Umuttepe Erkek KYK yurdunda meydana gelen olay, öğrenciler arasında büyük şaşkınlık ve tepkilere neden oldu. KYK yurtlarında daha önce yaşanan asansör arızaları ve yemekhane sorunlarına ek olarak, bu sefer odalara sızan yengeç meselesi öğrencilerin gündemine oturdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, öğrenci odası olarak tahmin edilen bir kapının yanında beliren yengeç, öğrenciler arasında şaşkınlık yaratırken, yaşanan durum bir öğrenci tarafından "Hayatımda ilk defa yengeç gördüm, o da KYK'da" sözleriyle ifade edildi.

Görüntülerde yengecin nasıl yurda girdiği belirsizliğini korurken, öğrencilerden biri yaşadığı durumu, "Burası hayvanat bahçesi mi?" diyerek sorguladı.