Ağır koku, haşere ve halk sağlığını tehdit eden durum nedeniyle evlerindeki camlarını açamaz hale gelen vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm istiyor.

İnegöl'de Yeni Mahalle Kozluca yolu üzerinde bulunan sitelerde oturan vatandaşlar Bedre Deresine akan lağım suyu nedeniyle zor günler yaşıyor.

Lağım suları nedeniyle özellikle havaların ısınmasıyla oluşan ağır koku ve haşere nedeniyle evlerinde balkona dahi çıkamadıklarını söyleyen vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi yetkililerinden çözüm bulmalarını istiyor.

"KALICI BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Bugün dere kenarında toplanan vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi.

Durumla ilgili başvuru yaptıklarını, ancak hala bir çözüm üretilmediğini söyleyen Yeni Mahalle Muhtarı Mahmut Akbal, "Bugün burada toplanmamızın sebebi, uzun süredir mahallemizi etkileyen ve halk sağlığını tehdit eden dere sorununun hâlâ çözülmemiş olmasıdır.

Yeni Mahalle, Kozluca Yolu üzerinde bulunan; Badepark Sitesi, Elisyum Gold Sitesi, Adaevler 3 Sitesi, Özel Zarafet Okulu ve Gülistan Kuran Kursu arkasından geçen bu dere, çevreye yayılan ağır koku, sinek istilası ve görüntü kirliliği ile yaşam kalitemizi ciddi şekilde etkilemeye devam etmektedir. Bu sorun için daha önce Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Müdürlüğü’ne, Alper Bey’e ve Büyükşehir Belediyesine defalarca yazdık. Ancak bu yazışmalara rağmen hâlâ bir atılım olmadı. Son basın duyurumuzun ardından bazı adımlar atılmış, dereye doğrudan bağlanan bazı hatlar iptal edilmiştir. Bu gelişmeler için ilgili kurumlara teşekkür ediyoruz. Ancak bu müdahaleler sorunu tamamen ortadan kaldırmamıştır. Koku ve sinek problemi devam etmekte olup, bu durum sadece rahatsız edici değil, halk sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır. Özellikle sıcak yaz günlerinde balkonda oturamayan insanlar bulunmaktadır. Şu anda yaklaşık 4-5 milyon değerindeki bazı sitelerde hiç kimse balkona çıkamamaktadır. Bizler bölge halkı olarak artık kalıcı bir çözüm talep ediyoruz. Bu derenin ıslah edilmesi, üzerinin kapatılması ve çevresinin temiz, sağlıklı, sosyal bir alana dönüştürülmesi için gereken neyse yapılmasını istiyoruz. Buradan tüm yetkililere çağrımızdır:

Bu sorun göz ardı edilmemeli, geçici değil kalıcı çözümler sunulmalıdır. Mahallemizin bunun yanında cami, okul ve spor alanları gibi başka sorunları da bulunmaktadır. Ancak öncelikle bu derenin ıslah edilmesi elzem bir olaydır. Bunun için tüm yetkililere ve kamuoyuna sesleniyoruz. Bize yardım edebilecek ve bu işi yapabilecek kurumlara şimdiden teşekkür ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu sorun çözülür" dedi.

"EVİMİZDE CAM KAPI AÇAMIYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Kamuran Sabah, "Muhtarımızın da ifade ettiği gibi, biz uzun zamandır bu dere için mücadele ediyoruz. Evimizde cam kapı açamıyoruz. Buradaki herkes aynı sorundan muzdarip. Çocuklarımıza her akşam sinek ilacı sıkıp yatırıyoruz, geceleri uykularımızdan uyanıyoruz. Balkonumuzda bir bardak çay bile içemiyoruz. Gerçekten çok kötü durumdayız. Bu, halk sağlığını tehdit eden bir durumdur. Müdahale edilse, bence çözülebilecek bir konu. Yetkililerimizin el atmasıyla çözülebilecek bir sorundur. Ancak maalesef birçok kere imza verip dilekçe tutmamıza rağmen bir çözüm bulamadık. Yetkililerden rica ediyoruz; artık bu soruna bir an önce çözüm bulsunlar ve bizi bu dertten kurtarsınlar" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANLARINI ÇAYA DAVET ETTİLER

Mahalle sakinlerinden Serhat Eldemir, "Bu konuyla ilgili olarak belediye başkanımızı bir gün sitemizde çay içmeye bekliyoruz. Gerekirse Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızı da bekliyoruz. Bizler evimizin balkonunda çay içerken, affedersiniz, istifra edecek duruma geliyoruz. Gelsinler, onlar da aynı havayı solusunlar; o zaman ne demek istediğimizi anlarlar" dedi.