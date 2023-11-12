Karalahanalı tava böreği yapmak için gereken malzemeler:

Yarım s.b süt

Yarım ç.b soda

1 y.k yoğurt

1 adet yumurta

2 y.k zeytinyağı

Tuz

Karabiber

3 yufka

İç harcı için gereken malzemeler:

1 adet soğan

2 y.k zeytinyağı

500 gram karalahana

100 g ram rendelenmiş lor peyniri

100 gram rendelenmiş beyaz peynir

50 gram rendelenmiş dil peyniri

1 tutam rendelenmiş muskat

Üzeri için malzemeler:

Taze kekik

Kara lahanalı tava böreği hazırlanışı:

Öncelikle süt, soda, yoğurt ve yumurta, zeytinyağı, tuz ve karabiberi geniş bir kasede güzelce çırpın. Daha sonra iç harcı için yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar iyice soteleyin. Ardından iri doğradığınız karalahanayı katıp karalahana yumuşayana kadar iyice soteleyin. Sonra rendelenmiş peynirler ve muskatı ilave edip ardından ocaktan alın. Döküm bir tavada bir yemek kaşığı kadar zeytinyağını ısıtın. Ardından Tavanın tabanına yanlarından sarkacak bir şekilde bir kat yufka serin. Sonra Sodalı karışımdan bir fırça yardımıyla yufkanın üzerine güzelce sürün. Kalan yufkalardan bir tanesini tam ortadan ikiye kesip kenarlardan sarkmayacak şekilde tavaya alınız. Ardından üzerine tekrar sodalı karışımdan sürün. Sonra kara lahanalı harcın tamamını yufkaların üzerine güzelce yayıp üzerini kalan yarım yufka ile kapatınız ve tekrar sodalı harçtan sürün. Ardında Kalan yufkayı da üzerine tam kapatın ve kalan sodalı harcı sürün. Sonra Böreğin her iki tarafını da kızarıcak şekilde kızartın. Taze kekik ile süsleyerek lezzet katın sıcak servis yapın.