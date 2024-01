Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte, Lapseki Belediyesi geleneksel hale getirdiği eğlence programıyla çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Lapseki Belediyesi, Kapalı Pazar Yerinde düzenlediği etkinliklerle çocuklara üç gün boyunca doyasıya eğlence sundu. Yapılan etkinliklerde çocuklar üç gün boyunca doyasıya eğlendi. Programın son gününde, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte etkinlik alanlarına giderek, çocukların eğlencelerine ortak oldu.

Yapılan etkinliklere ilişkin açıklamalarda bulunan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Her sene olduğu gibi yine be senede ara tatilde bu senede çocuklarımızın eylenmeleri için onların iyi zaman geçirebilmeleri için Kapalı Pazar Yerinde çok güzel bir ortamda çocuklarımız çok güzel eğeleniyorlar. Lapseki’de yaşayan çocuklarımız her şeyin en güzeline layık tabiki bütün çocuklar ama Lapseki’deki çocuklar bu güne kadar elimizden geldiği kadar onların eğlenmesi için, güzel zaman geçirebilmeleri için her türlü imkanı sunmaya çalıştık. Bu ara tatilde ise biraz daha detaylı olarak atölyeleri, midilli atı, diğer şişme oyun guruplarıyla ve diğer yapılanlarla beraber gerçekten çok güzel ortam oluştu" dedi.