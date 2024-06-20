Premier Lig ekiplerinden Leicester City, teknik direktörlük görevine Steve Cooper’ı getirdiğini duyurdu.

2024-2025 sezonunda İngiltere Premier Lig’de mücadele edecek Leicester City, yeni teknik direktörünü duyurdu. Mavi-beyazlılar, 44 yaşındaki Galli teknik direktör Steve Cooper ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Düzenlenen imza töreninde açıklama yapan Cooper, yetenekli bir kadroyla çalışacağı için heyecanlandığını ve takımı Premier Lig’deki hedeflerine taşımak için sabırsızlandığını dile getirdi.

44 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak 2021 ile 2023 yılları arasında Nottingham Forest’ı çalıştırmıştı.