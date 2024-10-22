27 Ekim Dünya Lemur Günü öncesinde, Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı (FYZoo), Madagaskar'a özgü nadir lemur türlerinin korunmasına dikkat çekti.KOCAELİ (İGFA) - Koruma altında 140’ın üzerinde hayvan ve 300’den fazla bitki türü ile otuz yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı (FYZoo), 27 Ekim’de kutlanacak Dünya Lemur Günü’nde, dünyanın en nadir primat türlerinden biri olan Lemurların korunmasına dikkat çekti.

Madagaskar’a özgü bir tür olan Lemurlar, habitat kaybı ve yasa dışı avlanma gibi tehditlerle karşı karşıya ancak FYZoo, Lemurları doğal yaşamlarına en uygun şartlarda koruyarak bu türün sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor.

Lemurlar, ekosistemde kritik bir rol oynuyor. Burada bulunan Lemur türlerinin doğal yaşamlarına en uygun koşullarda korunmaları gerçekleştirilerek, hayati rollerini sürdürmelerine katkı sunduğunu belirterek, "Özellikle yaşam alanlarının doğal ortamlarına benzerliği ve özel diyetlerle desteklenen lemurlar, FYZoo’nun hayvan refahına verdiği önemi yansıtıyor" dedi.

Doğa ve hayvan koruma bilincine katkı sağlamak isteyen herkesi parkta buluşmaya davet eden FYZoo, Dünya Lemur Günü vesilesiyle, ziyaretçilerin lemurların korunmasına yönelik çalışmaları yakından gözlemleyebilecekleri gibi, doğanın mucizelerine bir adım daha yaklaşabileceklerine dikkati çekti.

FYZoo, haftanın her günü 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık.