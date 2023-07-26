Türkiye’nin önde gelen İHA platform üreticilerinden Lentatek, 25-28 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’23), yerli ve milli olarak geliştirdiği, insansız hava araçlarını, hidrojen-yakıt pili teknolojilerini ve dijital sağlık teknolojileri kapsamında geliştirdiği ‘Askeri Sağlık Kiti’ni tanıtacak.

İnsansız ve otonom sistemler, hidrojen ve yakıt pili teknolojileri, uzay teknolojileri, kritik tesis ve sınır güvenliği teknolojileri, dijital sağlık teknolojileri alanlarında Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden Lentatek, Türk savunma sanayiinin önemli uluslararası etkinliği sayılan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’23) geliştirdiği ürün ve teknolojileri sergileyecek.

İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu yıl 25-28 Temmuz tarihleri arasında 16’ncısı gerçekleştirilecek olan fuara devlet yetkililerinin yanı sıra yerli ve yabancı şirketlerin üst düzey yöneticileri katılacak. Lentatek’in bu yıl ikinci salon, 202 numaralı stantta sergileyeceği teknolojiler arasında, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen insansız hava araçları KARGI ve KARAYEL öne çıkıyor.

İlk kez sergilenecekler

Fuarda yer sistemleri, seyerüsefer - otomatik uçuş kontrol sistemi tasarımı ve üretimi ile sistem yazılımı tamamen Lentatek tarafından gerçekleştirilen KARGI’nın kameralı versiyonuyla KARAYEL’in, her türlü hava koşulunda gündüz/gece kullanılabilen ve bu sayede bulutlu havalarda dahi görüntüleme ve hareketli hedef tespiti yapabilmeyi mümkün kılan radar sistemi (SAR) entegre edilmiş versiyonu IDEF’te sergilenecek.

Lentatek öncülüğünde ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve TEI iş birliği ile yürütülen KARGI projesi kapsamında geliştirilen insansız hava aracının kameralı versiyonu ‘Kameralı Kargı Dolanan Mühimmat Sistemi’, daha önce Azerbaycan, Güney Afrika ve Endonezya’daki savunma fuarlarında tanıtılmıştı.

Lentatek fuarda ayrıca yakıt pilli mini insansız hava aracıyla hidrojen ve yakıt pili teknolojileriyle dijital sağlık teknolojileri kapsamında geliştirdiği ‘Askeri Sağlık Kiti’ni sergileyecek.

Lentatek’in geliştirdiği Dijital Askeri Sağlık Çözümleri, çatışma ortamında görevli askeri personelden gelen tüm sağlık parametrelerinin, sağlık durumlarının ve takip aktivitelerinin doğru ve güvenli şekilde elektronik ortam üzerinden aktarılmasını sağlıyor. Verilen bilgiye göre; Lentatek IDEF’23 aracılığıyla Askeri Sağlık Kiti’ni de ilk kez uluslararası düzeydeki bir fuarda tanıtmış olacak.

İnsansız hava aracı KARAYEL, artırılan geniş alan gözetleme kabiliyeti sayesinde keşif, karakol, işaretleme ve taarruz görevlerini daha yetkin şekilde yapabiliyor. Araç bu sayede görüşün elverişsiz olduğu kötü hava şartlarında dahi farklı hız ve boyutlarda olan tespiti zor hedeflerin takibini mümkün kılıyor.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KARAYEL’e ilave kabiliyetler kazandırmak amacıyla, yeni nesil faydalı yük entegrasyon faaliyetlerini sürdüren şirket, anlık hedef tespit, takip ve imha kabiliyetlerini görüş hattının ötesinde, gece ve gündüz şartlarında, menzil sınırlamalarından bağımsız, otonom uçuş ve seyrüsefer özelliği kazandırılmış SATCOM’lu KARAYEL’in yanı sıra SAR radar sistemi entegre edilmiş yeni KARAYEL’i de IDEF’23’te sektör paydaşlarına tanıtacak.

Lentatek tarafından TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen KARGI Sistemi, düşman entegre hava savunmasındaki radarların ve satıhtan havaya silah sistemlerinin baskı altına alınması ve tahrip edilmesine hizmet ediyor. Düşman hava sahasında uzun süre gezinerek, hava savunma radarlarını pasif kalmaya zorlayan hava aracı, üzerindeki RF Arayıcı Başlık ve Tahrip Sistemi ile hedefi bulup başarıyla imha ediyor.

Yer sistemleri, seyerüsefer ve otomatik uçuş kontrol sistemi tasarımı ve üretimi ile sistem yazılımı tamamen Lentatek tarafından gerçekleştirilen KARGI Sistemi, insansız uçak sistemi sektöründe üstün özellik, kabiliyet ve etkin maliyet yapısıyla dikkat çekiyor.

KARGI’nın yabancı menşeili bileşenleri yerlileştirme çalışmaları sonucunda RF arayıcı başlık ve tahrip sistemine ek olarak; uçuş motoru, roket fırlatma motoru (roket motoru), link sistemi, pervane ve yakıt tankı gibi alt sistemleri de yerli olarak geliştirildi.

Askeri Sağlık Kiti nedir?

Kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanmış yazılım ve donanımdan oluşan Askeri Sağlık Kiti, tekstile entegre edilmiş giyilebilir sensörleri aracılığıyla nabız, solunum, EKG, vücut sıcaklığı, pozisyon ve hareket bilgileri gibi birçok fizyolojik parametreyi tıbbi kalitede, yüksek hassasiyetle ölçerek bluetooth üzerinden akıllı telefona, oradan da tim komutanı, sıhhiye ve harekât merkezine aktarıyor. Bu sayede askerlerin ihtiyaç duyduğu tıbbi bakımı kısa zamanda almaları sağlanıyor.