Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri, yaz dönemi programlarının ardından şimdi de 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için yeni kayıtlarını almaya başlıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), yaz dönemi programlarının ardından 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için yeni kayıtlarını almaya başlıyor.

Konya merkezde Keykubad, Fuat Sezgin, Nizamülmülk ile Ereğli, Akşehir ve Karapınar şubeleri olmak üzere toplam 6 merkezde hizmet veren LİMA, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

LİMA, yeni dönemde ders ve sınav destek programlarının yanı sıra milli-manevi eğitimler, atölyeler ve çeşitli sosyal-kültürel etkinliklerle dolu bir eğitim-öğretim sürecine hazırlanıyor.

Kayıt olmak isteyen öğrenciler, 23 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında “lisemedeniyet.konya.bel.tr” adresinden başvuru yapabilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler, web sitesini ziyaret edebiliyor.

Kayıtlarını tamamlayan öğrencilere, 4 Eylül tarihinde deneme sınavı bilgilendirmesi SMS yoluyla iletilecek. Ardından öğrenciler, 6-7 Eylül tarihlerinde Lise Medeniyet Akademileri’nde gerçekleştirilecek Seviye Tespit Sınavı’na davet edilecek. Sınava girmeyen öğrenciler için telafi sınavı yapılmayacak.

2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi, 15 Eylül tarihinde başlayacak ve toplam 36 hafta sürecek. Dönem, 24 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Bu süreç boyunca öğrenciler yalnızca akademik alanda değil; sosyal, kültürel ve kişisel gelişim alanlarında da birçok imkânla buluşacak.

YAZ DÖNEMİ DOLU DOLU GEÇTİ

Lise Medeniyet Akademileri’nde lise grubu öğrencilerine yönelik düzenlenen 2025 YKS Yaz Okulu programı yoğun ilgiyle tamamlandı. Yaz boyunca süren programa toplam 2 bin 54 öğrenci katılım sağladı.

Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre farklılaştırılan içeriklerle; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine milli-manevi değerler eğitimi, 12. sınıf ve mezun öğrencilere ise YKS odaklı hazırlık programları uygulandı.

Bunun yanı sıra İngilizce, ebru, resim, gitar, drama, diksiyon, fotoğrafçılık gibi çeşitli atölyeler ile öğrenciler yeni beceriler kazandı.

LİMA Yaz Etkinlikleri kapsamında ayrıca rota gezileri, kamplar, piknikler, spor ve kültürel etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin tatillerini verimli ve keyifli geçirmeleri sağlandı.