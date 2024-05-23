Balıkesir 2. Liseler Arası AR-GE Teknoloji ve Tasarım Projeleri Yarışması düzenlendi. Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğünde düzenlenen yarışmaya ilgi bu yıl da oldukça yüksekti.

Yarışmaya; Balıkesir merkez ve ilçelerden Sağlık, Sürdürülebilir tarım ve hayvancılık, Yazılım, Akıllı ulaşım, Enerji ve temiz teknolojileri gibi 5 farklı alanda toplam 33 proje başvuru gerçekleşti. Yarışmada ön elemeler sonrası finale kalan 31 projede görev alan liseliler poster sunumlarını hakemlere ve katılımcılara sundu.

Projelerin hakemler tarafından değerlendirilmesi ve poster sunumlarının ardından, Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Dilek Türker, TTO Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Esra Tokay, Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir, danışman öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı ödül töreni gerçekleştirildi.

Dereceye giren öğrenciler için Demirspor tarafından 1.ye 6 bin TL, 2.ye 3 bin TL, 3.’ye de bin 500 TL hediye çeki, MRS Havacılık Uzay Sanayi Simülasyon Makine tarafından da çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmada birincilik ödülünü; Şehit Turgut Solak Fen Lisesi öğrencilerinden Mustafa Enes Döner ve Halil İbrahim Kartal, danışmanları Eray Yılmaz rehberliğinde hazırladıkları “Özel Eğitim Öğrencilerine Yönelik İki Boyutlu Çizim Robotu Geliştirilmesi” projeleri ile aldı.

İkincilik ödülünü; Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Can Durmaz ve Hatice Kübra Talaz danışmanları Özgür Ataç rehberliğinde hazırladıkları “Tarım Arazilerindeki Kaçak Yapıların Derin Öğrenme ve Görüntü İşleme ile Tespiti” projeleriyle aldı.

Üçüncülük ödülünü ise Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Aytuğ Akalın ve Mehmet Efe Eryılmaz danışmanları Ebru Polat, Erdem Doğan ve Tacettin Çıracı rehberliğinde hazırladıkları “Konuşkan: Otizmli Çocuklara Konuşma Becerilerinin Öğretimi: Replikli Öğretim” projeleriyle aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Yardımcısı ve TTO Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl, yarışmaya katılan öğrencileri ve danışma hocalarını tebrik ederken; “Balıkesir Üniversitesi olarak proje kültürü konusunda gözle görülür bir ilerleme kaydediyoruz. Akademik alanda 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri’nde Balıkesir Üniversitesi, 209 üniversite arasında kabul edilen 117 projesi ile 35. sırada yer aldı. Üniversiteli öğrencilerimizden sonra ileride bizlere katılacak olan liselilere yönelik olarak da her yıl “Liseler Arası AR-GE Teknoloji ve Tasarım Projeleri Yarışması” düzenleyerek gençler arasında proje kültürünün yaygınlaşmasını ve üniversitemize olan ilgilerini artırmak istiyoruz. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi yapacakları üniversite tercihlerinde Balıkesir Üniversitesine bekliyoruz” şeklinde konuştu.