Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Bursa'da bulunan tüm liselerde yapılan yarışmaya ilgi büyük oldu. İsmail Hakkı Bursevi Vakfı ve Yıldırım Belediyesi'nin desteklediği yarışmada kıyasıya rekabet yaşandı.

Seçici kurulunda Prof. Dr. Bilal Kemikli, Doç. Dr. Murat Yurtsever, Şair Musab Kırca, Şair Vural Kaya ve Şair Yunus Emre Altuntaş’ın yer aldığı yarışmanın heyecanla beklenen ödül töreni dün gerçekleşti.

Ödül törenine Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İl Kültür Müdürü Dr. Kamil Özer, Yıldırım Belediye Başkan Vekili Hüseyin Buran, İsmail Hakkı Bursevi Vakfı Başkanı Mustafa Baykal, Yıldırım İlçe Milli eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, okul yöneticileri, danışman öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Bursa’da bir ilk

Ödül töreninde konuşan İl Milli eğitim Müdürü Alireisoğlu yapılan yarışmanın bir ilk olduğunu belirterek Bursa’nın yetiştirdiği büyük ve önemli isimlerin daha iyi anlaşılması ve hatırasının yaşatılması amacıyla yarışmanın genişletilerek devam edeceğini belirtti.

Programda Doç. Dr. Murat Yurtsever tarafından "İsmail Hakkı Bursevi’nin Hayatı/Kişiliği ve Önemi" başlıklı bir konferans verildi. İsminin sonuna "Bursevî" mahlasını alan tek âlimin İsmail Hakkı Bursevi olduğunu, bu durumun ondaki Bursa sevgisine işaret ettiğini belirten Yurtsever büyük âlimin özellikle müfessir ve şair yönüyle öne çıktığını vurguladı.

İsmail Hakkı Bursevi Vakfı Başkanı Mustafa Baykal da böylesi bir etkinliğin içinde olmaktan duydukları memnuniyeti aktararak vakıf olarak büyük alimin yolunu sürdürme gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Programda İl Kültür Müdürü Dr. Kamil Özer ve Yıldırım Belediye Başkan Vekili Hüseyin Buran da kısa birer konuşma yaparak yapılan çalışmalara dair düşüncelerini paylaştı.

Vefatının 300. Yılında İsmail Hakkı Bursevî" Temalı Liselerarası Şiir Yarışması’nda Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yusuf Efe Öncül BİRİNCİ, Gürsu Fazıl Hüsnü Dağlarca Anadolu Lisesi öğrencisi Cansu Mutlu İKİNCİ, Yıldırım Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Habibe Hacer Korkmaz ÜÇÜNCÜ oldu.