Edirne'de Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Eğitim ve Sanat Merkezi Salonu'nda düzenlenen program yoğun ilgi gördü. Programa protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk, yaptı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılmasının ardından 'Korkma Gençliğin Ruhu Burada' temasıyla İstiklal Marşı'nı ezbere ve güzel okuma, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

İlkokullar arası İstiklal Marşı'nı Ezbere Güzel Okuma Yarışması birincisi Uzunköprü Karapınar Ortaokulu Öğrencisi Elif Fatma Özkan, ödül töreninde İstiklal Marşı'nı okudu. Minik öğrenci Özkan, katılımcıları duygulandırdı ve büyük alkış topladı. Ödülleri takdim eden Edirne Valisi Yunus Sezer de Özkan'ı tebrik etti.

Programda ayrıca Edirne Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' adlı oratoryo sunumu gerçekleştirildi. Duygusal anların yaşandığı programda, milli şair Mehmet Akif Ersoy saygı ve minnetle anıldı.

Programda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yılı olması sebebiyle sahne alan 105 öğrencinin oratoryo gösterisi izleyicilerden büyük alkış topladı.

İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık ruhunu ve kararlılığını yansıtan en önemli değerlerden biri olduğu vurgulanan program, katılımcıların büyük beğenisini kazanırken yapılan kapanışın ardından sona erdi.